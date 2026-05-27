Energie Thun erzielt Gewinn von rund 1,8 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Energie Thun AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von rund 1,8 Millionen Franken erwirtschaftet. Dieser kam trotz eines Umsatzrückgangs von 9,9 Prozent auf 107,7 Millionen Franken zustande.

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(Keystone-SDA) Der Jahresgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent, wie die Energie Thun AG am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Zum positiven Ergebnis hätten das Wachstum im Dienstleistungsbereich, Optimierungen im Energiegeschäft sowie ein Beteiligungsverkauf beigetragen.

In den Kerngeschäften entwickelte sich der Absatz unterschiedlich. Der Stromverkauf ging um 3,6 Prozent zurück, was das Unternehmen auf private Solaranlagen zurückführte. Auch der Gasabsatz war leicht rückläufig, während der Absatz von Fernwärme durch neue Anschlüsse zunahm. Die verkaufte Wassermenge blieb stabil.

Das Unternehmen investierte im Berichtsjahr 16,7 Millionen Franken in die Infrastruktur. Der Schwerpunkt lag auf dem Ausbau des Strom- und des Fernwärmenetzes. Letzteres misst nun rund 14 Kilometer.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant die Energie Thun AG weitere Investitionen in die Versorgungssicherheit und das Fernwärmenetz. Zudem überprüft sie die Tarifmodelle.