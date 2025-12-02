The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Energieversorger baut Wärmezentrale im Wasserkraftwerk Augst BL

Keystone-SDA

Der Aargauer Energieversorger AEW baut in der Maschinenhalle der Wasserkraftwerks Augst BL eine Wärmezentrale. Das Unternehmen hat die Baubewilligung für den neuen Wärmeverbund erhalten, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die geplante Wärmezentrale nutzt die Abwärme der Kraftwerksgeneratoren sowie das Rheinwasser. Über ein rund 1,3 Kilometer langes Fernwärmenetz sollen die Kundinnen und Kunden in Augst versorgt werden.

Die Inbetriebnahme der CO2-freien Wärmeverbunds ist auf die Heizperiode 2026/27 vorgesehen, wie AEW schreibt. Der Energieversorger investiert über 8 Millionen Franken in dieses Projekt. Mit dem neuen Wärmeverbund will er eine bestehende Anlage in Pratteln BL ersetzen, die mit Holzpellets und Öl betrieben wurde. Die Installationsarbeiten in der Maschinenhalle beginnen voraussichtlich im April 2026.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft