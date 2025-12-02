Energieversorger baut Wärmezentrale im Wasserkraftwerk Augst BL

Keystone-SDA

Der Aargauer Energieversorger AEW baut in der Maschinenhalle der Wasserkraftwerks Augst BL eine Wärmezentrale. Das Unternehmen hat die Baubewilligung für den neuen Wärmeverbund erhalten, wie es in einem Communiqué vom Dienstag heisst.

(Keystone-SDA) Die geplante Wärmezentrale nutzt die Abwärme der Kraftwerksgeneratoren sowie das Rheinwasser. Über ein rund 1,3 Kilometer langes Fernwärmenetz sollen die Kundinnen und Kunden in Augst versorgt werden.

Die Inbetriebnahme der CO2-freien Wärmeverbunds ist auf die Heizperiode 2026/27 vorgesehen, wie AEW schreibt. Der Energieversorger investiert über 8 Millionen Franken in dieses Projekt. Mit dem neuen Wärmeverbund will er eine bestehende Anlage in Pratteln BL ersetzen, die mit Holzpellets und Öl betrieben wurde. Die Installationsarbeiten in der Maschinenhalle beginnen voraussichtlich im April 2026.