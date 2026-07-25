Enilive übernimmt Tankstellennetz mit Standorten in der Schweiz

Keystone-SDA

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Die Eni-Tochter Enilive übernimmt den Tankstellenbetreiber Oil! vom britischen Energiekonzern Prax. Die beiden Unternehmen hätten eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile unterzeichnet, teilte Enilive mit.

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(Keystone-SDA) Oil! betreibt rund 320 Tankstellen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Mit der Übernahme baut Enilive sein europäisches Tankstellennetz auf rund 5300 Standorte aus und tritt erstmals in den dänischen Markt ein.

Nach Abschluss der Transaktion sollen die Oil!-Tankstellen schrittweise in das Netz von Enilive integriert werden. Neben herkömmlichen Kraftstoffen will das Unternehmen dort auch erneuerbare Kraftstoffe wie HVO sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und weitere Mobilitätsdienstleistungen anbieten.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und betreibt in der Schweiz laut eigenen Angaben ein Netz von 275 Tankstellen. Hierzulande beschäftigt Enilive rund 80 Mitarbeitende.

Die britische Prax-Gruppe hatte Oil! im Jahr 2023 übernommen. Sie war im vergangenen Jahr durch die Insolvenz von Teilen ihres Raffineriegeschäfts in Grossbritannien in die Schlagzeilen geraten.