Entgleiste Güterlok beschädigt Weiche in Winterthur

Keystone-SDA

In der Nähe des Bahnhofs Winterthur ist am Freitagnachmittag eine Güterlok entgleist. Weil dabei Weichen beschädigt wurden, kommt es nun übers Wochenende zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

(Keystone-SDA) Bei der betroffenen Güterlok ist eines der Drehgestelle aus den Schienen gesprungen, wie es am Freitagnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Medienstelle der SBB hiess. Personen kamen bei dem Ereignis keine zu Schaden.

Von den Einschränkungen im Zugverkehr sind die S7 und die S19 betroffen. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag um 1 Uhr, wie es in einer Störungsmeldung der SBB am Freitagnachmittag hiess.