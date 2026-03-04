Entscheide des St. Galler Kantonsrats in der Frühjahrssession

Der St. Galler Kantonsrat hat am Mittwoch, dem dritten Tag der Frühjahrssession:

1 Minute

(Keystone-SDA) – eine Motion der SVP-Fraktion mit 75 gegen 38 Stimmen abgelehnt. Darin war eine Kürzung der Sozialhilfe bei einem Bezug von mehr als elf Monaten verlangt worden;

– die dringlichen Vorstösse zum Thema Motorfahrzeugsteuern behandelt und erledigt;

– diverse Vorstösse behandelt und erledigt;

– in den Schlussabstimmungen drei weitgehend unbestrittene Nachträge zum Gerichtsgesetz, zum Krankenversicherungsgesetz und zum Planungs- und Baugesetz sowie einen Kantonsratsbeschluss über den Bau des Stützbauwerks Valurrank der Kantonsstrasse in Bad Ragaz definitiv genehmigt.