Entscheide des St. Galler Kantonsrats in der Herbstsession

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Der St. Galler Kantonsrats hat am Dienstag, dem zweiten Tag der Herbstsession:

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(Keystone-SDA) – die Dringlichkeit von zwei Interpellationen der SP-Grüne-GLP-Fraktion abgelehnt. Darin werden Auskünfte über die Folgen des Hitzesommers etwa für die Landwirtschaft verlangt. Zwei weitere Vorstösse müssen hingegen bis Ende der Session beantwortet werden. Darin geht es um «Rabatte» bei Einbürgerungen sowie um die Schliessung der Regionalstelle Uznach der Kinder- und Jugendpsychiatrie;

– die Berichterstattung der Vertretung des Kantonsrats in der Internationalen Parlamentarischen Bodensee-Konferenz zur Kenntnis genommen;

– das Gesundheitsgesetz beraten und in erster Lesung mit diversen Änderungen genehmigt;

– die Beratung über die Verdoppelung des Sonderkredits zur Linderung der PFAS-Folgen in der Landwirtschaft begonnen.