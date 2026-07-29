Entwarnung für Rauchentwicklung in Dättwil

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Der Kanton Aargau hat am Donnerstag, 30. Juli, Entwarnung für eine Rauchentwicklung in Dättwil gegeben.

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(Keystone-SDA) Eine entsprechende Meldung sei über das Warnsystem AlertSwiss verbreitet worden, teilte der Kanton Aargau mit. Es seien keine spezifischen Verhaltensanweisungen für die Bevölkerung mehr nötig. In Dättwil war am Mittwoch ein Brand in einer Turnhalle ausgebrochen. Alertswiss hatte um 15.15 Uhr eine Meldung publiziert, damit die Leute in der Umgebung wegen starker Rauchentwicklung alle Türen und Fenster schliessen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten konnten. Diese Warnung wurde in der Nacht zum Donnerstag aufgehoben.