Entwarnung nach Dioxin-Bodenuntersuchungen bei den Aargauer KVA

Keystone-SDA

In den Böden um drei Aargauer Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) in Oftringen, Buchs und Turgi besteht laut Untersuchungen der Behörden keine unmittelbare Gefährdung. Der Kanton hat jedoch Empfehlungen für Futterpflanzenanbau gemacht und Massnahmen für die Verwertung von Wildschweinfleisch ergriffen.

(Keystone-SDA) Die erneuten Analysen der Böden um die KVA hätten gezeigt, dass der Sanierungswert für Dioxine gemäss Verordnung des Bundes deutlich unterschritten werde, teilte die Staatskanzlei Aargau am Montag mit. Bei einer Überschreitung des Werts hätte der Boden nicht mehr genutzt werden dürfen.

Der Kanton gab den Betroffenen beim Futterpflanzenanbau bei der Beweidung mit Schafen und beim Futterrübenanbau präventiv Empfehlungen ab, wie es hiess. Die Empfehlungen seien gemacht worden, obwohl bei üblicher Nutzung des Bodens eine Gefährdung ausgeschlossen werden könne.

Belastete Wildschweine

Bei bei Wildschweinproben im Suhret-Wald seien Höchstwertüberschreitungen für Dioxine und PCB festgestellt worden. Das Fleisch erlegter Wildschweine mit überhöhten Werten werde entsorgt.

In fünf der total siebzehn untersuchten Wildschweinproben im Suhret-Wald stellte das Amt für Verbraucherschutz (AVS) Höchstwertüberschreitungen fest. Vergleichsproben an sieben Wildschweinen anderer Regionen (Rohr, Kästhal, Eiken-Schupfart und Frick) ergaben demnach keine Überschreitung der Höchstwerte.

Gesundheitliche Auswirkungen möglich

Das für die Risikobewertung solcher Überschreitungen zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) habe gesundheitliche Auswirkungen auf Personen, die häufig Wildschweinfleisch konsumierten, nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund habe das AVS das Inverkehrbringen von ungetestetem Wildschweinfleisch aus dem Suhret-Wald untersagt.

Der Abschuss der Wildschweine erfolge weiterhin, um Schäden in den landwirtschaftlich genutzten Bereichen des Reviers zu verhindern. Jedes erlegte Tier werde in einem externen Labor auf Dioxine und PCB untersucht und nur bei Einhaltung der Höchstwerte für diese Substanzen für die Verwertung als Lebensmittel freigegeben, hält die Staatskanzlei fest.

Tiere, welche die Höchstwerte für Dioxine und PCB überschreiten, werden demnach von den Jägern über die Tierkörpersammelstellen entsorgt. Der Kanton, die KVA Buchs und die betroffene Jagdgesellschaft Buchs hätten dieses Vorgehen vereinbart.

Erhöhte Konzentration im Wald

Zusätzliche Untersuchungen im Gebiet Suhret-Wald hätten in den Pilzen und im Rehfleisch weit unter den gesetzlichen Höchstwerten liegende Spuren von Dioxinen und PCB festgestellt, hiess es weiter. Diese Nahrungsmittel könnten somit weiterhin bedenkenlos konsumiert werden.

Der Kanton geht davon aus, dass die erhöhten Konzentrationen im Wald neben der KVA Buchs diese Ursache haben: Die Bäume filtern die Luft. Danach gelangen die Schadstoffe mit dem fallenden Laub oder dem Niederschlag, der sich auf den Blättern oder Nadeln angereichert hat, in den Boden.