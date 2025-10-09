Entwarnung nach möglichem Austreten von schädlichen Gasen in Flums

Keystone-SDA

Die Behörden haben die Warnung wegen der möglichen Freisetzung von schädlichen Gasen in Flums SG in der Nacht auf Freitag aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht mehr, wie der Kanton St. Gallen über den Warndienst Alertswiss mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zuvor hatten die Behörden einen Sirenenalarm ausgelöst und die Bevölkerung in Flums und Walenstadt aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden.

Grund für den Alarm war ein technischer Defekt bei einer Firma in Flums, wie ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Niemand sei verletzt worden.

Die Firma produziere Steinwolle und verwende dazu grosse Öfen. Am Donnerstag kurz vor 21.30 Uhr sei Schmelze aus einem Ofen übergelaufen, schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Das Material sei in den umliegenden Bereich innerhalb der Firma gelangt. Daher bestand demnach die Möglichkeit, dass schädliche Gase entweichen konnten. Vor 01.30 Uhr gaben die Behörden über Alertswiss Entwarnung.