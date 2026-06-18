Entwicklung des Thuner Areals Weststrasse Süd geht in nächste Phase

Keystone-SDA

Teilen

Die Stadt Thun, die Frutiger AG und die STI Bus AG haben eine Planungsvereinbarung für die Entwicklung des Areals Weststrasse Süd abgeschlossen. Die Busgesellschaft prüft den Standort als möglichen neuen Hauptsitz.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vereinbarung legt den Fahrplan für die künftige Zusammenarbeit der drei involvierten Parteien bei der Arealentwicklung fest, wie diese am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Der Baukonzern Frutiger AG will das Gebiet in den kommenden Jahren überbauen.

Die STI Bus AG prüft aufgrund steigender Anforderungen die Verlegung ihres Hauptsitzes auf das Areal. Die Prüfung erfolge parallel zur Weiterentwicklung eines Projekts auf dem ehemaligen Cremo-Areal in Steffisburg und stelle keinen Vorentscheid dar.

Die Entwicklung des Areals Weststrasse Süd soll mittels eines Städtebau- und Architekturwettbewerbs erfolgen. Geplant sind neben den Einrichtungen für die STI auch Wohnungen, von denen mindestens 25 Prozent gemeinnützig sein sollen. Weiter sollen öffentliche Sport- und Freizeitnutzungen sowie Arbeitsplätze entstehen.

Die Quartierbevölkerung soll frühzeitig in den Prozess einbezogen werden. Ein erster Partizipationsworkshop ist für Herbst 2026 geplant.

Das Areal Weststrasse Süd liegt im Entwicklungsschwerpunkt «ESP Thun-West». Dort befindet sich auch das Areal des künftigen Campus des Schweizerischen Fussballverbandes.