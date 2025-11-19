Erdbeben mit Stärke von 3,0 beim Grossen St. Bernhard in Italien

Keystone-SDA

In der Nähe des Grossen St. Bernhard in Italien hat in der Nacht auf Mittwoch die Erde mit einer Stärke von rund 3,0 auf der Richterskala gebebt. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Erdbebendienst mit.

(Keystone-SDA) Das Beben habe sich um 1.31 Uhr ungefähr elf Kilometer westlich vom Grossen St. Bernhard ereignet, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) in einer automatisierten Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.