Erdrutsch blockiert Kantonsstrasse bei Vorderthal SZ
Im Kanton Schwyz ist es am Freitagabend zu einem Erdrutsch auf der Kantonsstrasse auf der Höhe Vorderthal gekommen. Die Strasse zwischen Innerthal und Siebnen war darum in beiden Richtungen gesperrt.
(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte Keystone-SDA eine Meldung des Verkehrsdienstes TCS. Im Moment laufe ein Einsatz.
Bereits am Mittwoch war es im Kanton Schwyz wegen starker Regenfälle zu Überschwemmungen und blockierten Strassen gekommen.