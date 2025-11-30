The Swiss voice in the world since 1935
Ergebnisse aus dem Kanton Graubünden

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Graubünden (GR)

Initiative Ruhegehälter Regierungsmitglieder: JA

Ja-Anteil: 65,36 Prozent (37’995 Stimmen) Nein-Anteil: 34,64 Prozent (20’137 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,89 Prozent Gegenvorschlag Ruhegehälter Regierungsmitglieder: NEIN

Ja-Anteil: 47,19 Prozent (26’659 Stimmen) Nein-Anteil: 52,81 Prozent (29’836 Stimmen) Stimmbeteiligung: 41,89 Prozent Stichfrage Ruhegehälter Regierungsmitglieder Initiative oder Gegenvorschlag?: INITIATIVE

