Ergebnisse aus dem Kanton St. Gallen

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton St. Gallen (SG)

(Keystone-SDA) Kantonsratsbeschluss über die Sonderkredite für die Erneuerung und den Ausbau sowie für den Betrieb des Reinraums am Campus Buchs: JA

Ja-Anteil: 77,22 Prozent (97’244 Stimmen) Nein-Anteil: 22,78 Prozent (28’684 Stimmen) Stimmbeteiligung: 39,79 Prozent Kantonsratsbeschluss über Mietkosten für die Kantonspolizei St.Gallen im Interventionszentrum des Bundes für den Zoll Ost in St.Margrethen: JA

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

