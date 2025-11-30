Ergebnisse aus dem Kanton Zürich
Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Zürich (ZH)
(Keystone-SDA) Krankenversicherungsgesetz: NEIN
Ja-Anteil: 48,93 Prozent (210’133 Stimmen) Nein-Anteil: 51,07 Prozent (219’357 Stimmen) Stimmbeteiligung: 46,62 Prozent Initiative Digitale Integrität: NEIN
Ja-Anteil: 25,39 Prozent (107’089 Stimmen) Nein-Anteil: 74,61 Prozent (314’644 Stimmen) Stimmbeteiligung: 46,18 Prozent Gegenvorschlag des Kantonsrates Digitale Integrität: NEIN
Ja-Anteil: 44,37 Prozent (177’424 Stimmen) Nein-Anteil: 55,63 Prozent (222’476 Stimmen) Stimmbeteiligung: 45,47 Prozent Stichfrage Digitale Integrität Initiative oder Gegenvorschlag?: GEGENVORSCHLAG
Initiative: 27,94 Prozent (104’714 Stimmen) Gegenvorschlag: 72,06 Prozent (270’131 Stimmen) Stimmbeteiligung: 45,10 Prozent Initiative bezahlbare Wohnungen: NEIN
Ja-Anteil: 40,67 Prozent (176’479 Stimmen) Nein-Anteil: 59,33 Prozent (257’474 Stimmen) Stimmbeteiligung: 46,80 Prozent Gegenvorschlag des Kantonsrates bezahlbare Wohnungen: JA
Ja-Anteil: 51,01 Prozent (212’709 Stimmen) Nein-Anteil: 48,99 Prozent (204’251 Stimmen) Stimmbeteiligung: 46,22 Prozent Stichfrage bezahlbare Wohnungen Initiative oder Gegenvorschlag?: GEGENVORSCHLAG
Initiative: 40,62 Prozent (160’273 Stimmen) Gegenvorschlag: 59,38 Prozent (234’277 Stimmen) Stimmbeteiligung: 45,76 Prozent Strassengesetz: JA