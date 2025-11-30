Erhöhter Vermögensverzehr bei EL-Empfängern im Baselland abgelehnt

Keystone-SDA

Die Baselbieter Stimmbevölkerung hat am Sonntag eine Vorlage abgelehnt, die den Vermögensverzehr beim Bezug von Ergänzungsleistungen auf 20 Prozent erhöht hätte. Betroffen gewesen wären Personen, die in Heimen oder Spitälern leben.

(Keystone-SDA) Am Ende stimmten nur 32,717 (44,8 Prozent) für die Vorlage und 40’280 dagegen (55,2 Prozent) dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,3 Prozent. Nur die Gemeinden Schönenbuch, Arlesheim, Bottmingen, Oberwil und Sissach stimmten zu. Anderenorts wurde die Vorlage teils deutlich abgelehnt.

Der Neubau der Naubrücke in Laufen wurde hingegen deutlich angenommen. 64,9 Prozent (44’024 Stimmen) sprachen sich für und 35,1 Prozent (23’836) dagegen aus. In Laufen selber stimmten 61,6 dafür und insgesamt nur die drei Gemeinden Rümlingen, Wahlen, Dittingen dagegen.