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Ermittlungen nach Todesfall in Bordell in Küssnacht SZ

Keystone-SDA

In einem Bordell in Küssnacht SZ ist am Sonntag eine Person verstorben. Die Kantonspolizei Schwyz hat am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA einen Todesfall bestätigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Blick berichtete online zuerst über den Vorfall.

Zu den Umständen des Todes sowie zur Identität der verstorbenen Person machten die Behörden keine Angaben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz und der Kantonspolizei Schwyz seien noch im Gang, teilte ein Sprecher der Kantonspolizei mit.

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