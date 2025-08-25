The Swiss voice in the world since 1935
Erneut kommt es in Lausanne zu Ausschreitungen

Keystone-SDA

Im Lausanner Stadtteil Prélaz ist es am Montagabend erneut zu Ausschreitungen von jungen Menschen gekommen. Wie bereits am Vortag wurden Mülltonnen und Container in Brand gesetzt. Vermummte Jugendliche lieferten sich Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Lausanner Quartier, in dem am Sonntagmorgen ein Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei auf einem Roller ums Leben gekommen war, wurden erneut Feuerwerkskörper gegen die Polizei abgeschossen. Die Polizei griff unter anderem mit einem Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Zu den Ausschreitungen kam es am Montag nach 22.00 Uhr. Der Einsatz war weiterhin im Gange, um Personen und Güter zu schützen, wie ein Sprecher der Polizei von Lausanne zu Keystone-SDA sagte. Die Polizei hatte zunächst keine Kenntnis von Verletzten.

Bereits am Sonntagabend war eine Versammlung von rund 100 Jugendlichen in Prélaz eskaliert, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Sie ging davon aus, dass sich die Jugendlichen vermutlich versammelt hatten, nachdem sie vom Tod des 17-jährigen Rollerfahrers erfahren hatten. Die Stadtverwaltung von Lausanne rief nach den Ereignissen zur Ruhe auf.

