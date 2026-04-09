Erneuter Rückreisestau vor dem Gotthard-Strassentunnel

Keystone-SDA

Der Rückreiseverkehr Richtung Norden hat am Donnerstag nach Ostern zu einem langen Stau vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels geführt. Am frühen Nachmittag stauten sich die Fahrzeuge zwischen Faido und Airolo auf einer Länge von acht Kilometern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Reisende brauchten damit für den betreffenden Abschnitt der Autobahn A2 rund 1 Stunde und 30 Minuten mehr als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X schrieb.

Bereits am Ostermontag hatte der Rückreiseverkehr zu einem langen Stau vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels geführt. Kurz nach 14 Uhr stauten sich die Fahrzeuge in der Leventina zwischen Faido und Airolo auf einer Länge von zehn Kilometern.

Seinen Höhepunkt hatte der Oster-Stau jedoch am Karfreitagnachmittag erreicht, als die Kolonne in Fahrtrichtung Süden im Kanton Uri auf 21 Kilometer anwuchs. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten.