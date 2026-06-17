Erneuter Wechsel im Verwaltungsratspräsidium von Schwyz Tourismus

Keystone-SDA

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Urs Eberhard wurde an der Generalversammlung von Schwyz Tourismus zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er folgt auf Giacomo Garaventa, der das Präsidium nach knapp neun Monaten abgibt, aber Mitglied des Verwaltungsrats bleibt.

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(Keystone-SDA) Weiterhin befindet sich das Unternehmen in «der neuen strategischen Ausrichtung», wie es am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Deren erste Phase habe Garaventa vorangetrieben.

Nun übernimmt Eberhard das Ruder. Er habe sich sein ganzes Leben für den Tourismus eingesetzt, hiess es weiter. Von 1989 bis 2022 arbeitete er «in führenden Funktionen» von Schweiz Tourismus. Er soll die neue Strategie implementieren und einen neuen Geschäftsführer einstellen. Kurt Betschart bleibt Geschäftsführer ad interim.

Seit der damalige Geschäftsführer im Juli 2025 aus familiären Gründen zurückgetreten ist, wird das Unternehmen interimistisch geleitet. Es kam zu mehreren personellen Abgängen, auch in der Geschäftsführung ad interim. Anfang 2026 zog das Unternehmen nach Brunnen in die Räumlichkeiten der Brunnen Schwyz Marketing AG. Kurt Betschart ist der Geschäftsführer dieser Firma.

Die neue Strategie wurde an der Generalversammlung vorgestellt. Sie umfasse drei Kernelemente: Besinnung auf die Stärken des touristischen Kantons Schwyz, Sensibilisierung von Bevölkerung, Behörden und Organisationen für den Tourismus sowie die Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus, Zürich Tourismus und Luzern Tourismus AG.