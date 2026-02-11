Erster Messmast für Freiburger Windenergiestandorte wird abgebaut

Keystone-SDA

Ein Jahr nach seiner Installation wird der Windmessmast im freiburgischen Billens-Hennens wieder abgebaut. Er ist Teil eines grösseren Projekts, mit dem der Kanton Freiburg den Wind an sieben potenziellen Windenergiestandorten misst.

(Keystone-SDA) Diese Standorte sind im kantonalen Richtplan aufgeführt. Der Mast in Billens-Hennens war der erste, der aufgebaut wurde. Zwischen dem 16. und 18. Februar wird er nun mit Hilfe eines Helikopters wieder demontiert. Eine detaillierte Auswertung der Messungen wird laut Freiburger Staatskanzlei frühestens im März vorliegen.

2025 wurden drei weitere Masten in den Gemeinden Surpierre und Le Châtelard sowie auf dem Schwyberg aufgestellt. Weitere drei Masten sollen dieses Jahr aufgestellt werden.

Die am Mast auf dem Schwyberg installierten Messgeräte wurden im vergangenen November vermutlich durch einen Blitzschlag beschädigt. Die Messungen konnten Anfang dieses Jahres wieder aufgenommen werden.