Erster Trailer für dritten «Avatar»-Film von James Cameron

Keystone-SDA

Erster Vorgeschmack auf den dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe: Der erste Trailer für "Avatar: Fire and Ash" ist veröffentlicht - und gibt auf etwas mehr als zwei Minuten zahlreiche Einblicke in den teilweise computeranimierten Action-Film, der nach zahlreichen Verschiebungen nun am 17. Dezember in den deutschen Kinos starten soll.

(Keystone-SDA) Der Film führt das Volk der Na’vi zurück auf den erdähnlichen Mond Pandora. Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet sind dabei.

Der erste «Avatar»-Film («Aufbruch nach Pandora») war 2009 erschienen, der zweite («Avatar: The Way of Water») 2022. Für 2029 ist noch eine weitere Fortsetzung geplant.