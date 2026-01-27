Erstes Lucerne Festival mit neuem Intendanten widmet sich Amerika

Keystone-SDA

Was die amerikanische Musikgeschichte zu bieten hat, ist vom 13. August bis 13. September am Lucerne Festival zu hören. Der neue Intendant Sebastian Nordmann stellt seine erste Ausgabe unter das Motto "American Dreams".

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Lucerne Festival will in diesem Jahr Bezüge zu Musical- und Filmmusik, Jazz oder Minimal Music herstellen. Das gaben die Verantwortlichen am Dienstag vor den Medien bekannt. Mit über 120 Veranstaltungen gehört das Festival zu den grössten Klassikanlässen der Schweiz.

Anlässlich des Mottos erklingen Werke amerikanischer Komponisten wie George Gershwin oder Steve Reich. Auch die Lyrikerin Amanda Gorman wird in Luzern auftreten. Sie trug 2021 an der Amtseinführung des damaligen US-Präsidenten Joe Biden eines ihrer Gedichte vor und wurde damit schlagartig international berühmt.

So startet das Festival inhaltlich und mit einem neuen Intendanten in eine neue Ära. Nordmann hat die Intendanz von Michael Haefliger übernommen, der das Lucerne Festival 26 Jahre lang geleitet hatte.