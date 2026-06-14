Erstfeld kann Schulhaus bauen, aber Mehrzweckgebäude nicht

Keystone-SDA

Die Gemeinde Erstfeld UR kann auf dem Areal Wytheid bloss eine öffentliche Baute realisieren. Die Stimmberechtigten haben für den Neubau des Schulhaus Linden einen Kredit von 9,3 Millionen Franken gesprochen. Jenen für ein neues Mehrzweckgebäudes lehnten sie jedoch ab.

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(Keystone-SDA) Der Sonderkredit von 11,4 Millionen Franken fiel mit 51,3 Prozent Nein-Stimmen knapp durch. Zum Neubau des Schulhauses gab es mit 68,1 Prozent Zustimmung hingegen ein deutliches Ja, wie die Gemeinde mitteilte. Die Stimmbeteiligung lag bei 67,9 Prozent.

Die Schule brauche mehr Platz für zusätzliche Klassen und die heutige Unterrichtspraxis, erklärte der Gemeinderat in seiner Abstimmungsbotschaft zum Schulhaus Linden.

Im abgelehnten Mehrzweckgebäude sollte künftig die Feuerwehr unterkommen, die derzeit im Erdgeschoss des Schulhauses Wytheid untergebracht ist. Dort sollten dafür Schulräume frei werden.

«Sofern nur eine Vorlage angenommen wird, wird diese umgesetzt», hiess es in den Abstimmungsunterlagen zum nun eingetroffenen Fall. Für die Feuerwehr muss die Situation neu beurteilt werden. Mit der Ablehnung fallen die «geplanten Synergien weg, was wiederum zusätzliche Investitions- und Unterhaltskosten» verursachen werde, schrieb die Gemeinde in den Unterlagen zu diesem Szenario weiter.

Für die Finanzierung beider Projekte war die temporäre Erhöhung des Gemeindesteuerfusses vorgesehen. Wie es in der Abstimmungsbotschaft hiess, sei auch bei einer Ablehnung mittelfristig mit einer Steuererhöhung zu rechnen.