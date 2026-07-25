Erstmals wieder ein UN-Generalsekretär zu Besuch in Syrien

Keystone-SDA

Teilen

Zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren ist wieder ein UN-Generalsekretär zu Besuch in Syrien. Er sei zu einem "Solidaritätsbesuch" in Damaskus, schrieb António Guterres auf der Plattform X. Dort kommt er UN-Angaben zufolge noch im Laufe des Tages unter anderem mit Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa zusammen. Geplant sind darüber hinaus Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft sowie mit Vertreterinnen von Frauenorganisationen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit der UN-Beobachtermission auf den Golanhöhen (Undof) in Syrien. Die Blauhelme der Undof-Mission überwachen eine etwa 235 Quadratkilometer grosse Pufferzone zwischen Israel und Syrien.

Mit Ban Ki Moon hatte zuletzt 2009 ein Generalsekretär der Vereinten Nationen Syrien besucht. Guterres selbst war zuletzt 2010 in dem Land, damals noch in der Rolle des UN-Flüchtlingshochkommissars.

Das Land war nach Beginn des Bürgerkriegs 2011 international weitgehend isoliert. Ende 2024 stürzte eine Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) die Regierung unter Baschar al-Assad. HTS-Kopf al-Scharaa führt das Land heute als Übergangspräsident. Seit dem Umsturz knüpft die Regierung wieder engere Kontakte zur internationalen Gemeinschaft. Zuletzt war mit Emmanuel Macron auch zum ersten Mal wieder ein EU-Staatschef in Syrien.

Die Vereinten Nationen spielen eine zentrale Rolle bei der humanitären Hilfe für die Menschen in Syrien. Noch immer sind dort nach UN-Angaben rund 15,6 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Millionen Menschen leiden demnach weiter unter akuter Ernährungsunsicherheit, zerstörter Infrastruktur, eingeschränktem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen sowie einer weit verbreiteten Belastung durch explosive Kampfmittel.