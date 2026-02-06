Erweiterung der Kanti Reussbühl kostet 86,5 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Luzerner Kantonsschule Reussbühl soll Klassenzimmer für rund 550 zusätzliche Schülerinnen und Schüler erhalten. Für den geplanten Neubau beantragt der Regierungsrat einen Sonderkredit von 86,5 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Neben Klassenzimmern soll im Neubau auch eine neue Dreifachturnhalle entstehen, wie das Luzerner Finanzdepartement am Freitag mitteilte. Überdies ist eine Erweiterung der Mensa um 140 Sitzplätze geplant. Dafür ist ein Anbau nötig.

Insgesamt sollen dereinst rund 1200 Schülerinnen und Schüler die Kantonsschule Reussbühl besuchen können. Der Kanton will den Neubau zu Beginn des Schuljahres 2030/2031 in Betrieb nehmen.

Bevor die Arbeiten im Sommer 2028 beginnen sollen, entscheidet als nächstes der Kantonsrat über den Sonderkredit, voraussichtlich in der Mai-Session 2026. Die Volksabstimmung soll Ende September 2026 stattfinden.

Die Kantonsschule Reussbühl wurde letztmals 1997 erweitert. Gemäss Mitteilung stösst sie heute «erneut an ihre Kapazitätsgrenzen».