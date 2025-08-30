The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

ESAF-OK-Präsident «tief betroffen» wegen tödlichem Unfall

Keystone-SDA

Der OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Mollis GL hat sich über den tödlichen Unfall am Rand des Anlasses tief betroffen gezeigt. Ein Mann wurde am Freitagabend zwischen Netstal und Näfels in der Nähe des Campingplatzes von einem Zug erfasst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Unfall mache das ganze Organisationskomitee tief betroffen, sagte OK-Präsident Jakob Kamm am Samstag vor den Medien in Mollis. Er sprach den Angehörigen des verstorbenen 33-Jährigen «aus tiefem Herzen» seine Anteilnahme aus.

Der 33-Jährige habe sich aus unbekannten Gründen auf den Bahngeleisen befunden. Er sei dann mit einem Zug kollidiert und dabei tödlich verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Glarus zuvor am Samstagmorgen mit. Sicher sei, dass es sich nicht um einen Suizid, sondern um einen Unfall handelte, präzisierte ein Polizeisprecher im Gespräch mit Keystone-SDA.

Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe des offiziellen Campingplatzes. Der Zugang zu den Gleisanlagen ist von rund zwei Meter hohen Zäunen umgeben. Die Behörden klären nun ab, weshalb der Mann den offiziellen Fussweg verlassen konnte und trotz der Umzäunung auf die Gleise gelangt ist.

Im Zug befanden sich gemäss Mitteilung rund 40 Personen. Sie blieben alle unverletzt blieben und wurden nach dem Unglück durch Care-Teams betreut. Der Zugverkehr im Glarnerland war mehrere Stunden unterbrochen. Viele Festbesucher des Eidgenössischen seien deshalb nur mit Verzögerung nach Hause gekommen, war aus einer Mitteilung der SBB in der Nacht hervorgegangen. Am Samstag und Sonntag ist der Streckenabschnitt wegen des Grossanlasses gesperrt, es verkehren Bahnersatzbusse.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft