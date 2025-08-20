The Swiss voice in the world since 1935
ESC 2026 findet in Wien statt

Wien wird erneut Gastgeber des Eurovision Song Contest. Elf Jahre, nachdem der ESC in der österreichische Hauptstadt veranstaltet worden ist, findet die 70. Ausgabe des Musikevents nächstes Jahr auch wieder in Wien statt. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender ORF als Veranstalter bekannt. Das Finale wird demnach am 16. Mai stattfinden.

(Keystone-SDA) Beim ESC 2025 in Basel hatte der österreichische Sänger JJ gesiegt. Deshalb findet der Musikwettbewerb 2026 im benachbarten Alpenland statt.

Im Rennen um den Austragungsort im nächsten Jahr setzte sich Wien gegen Innsbruck durch. Die Bundeshauptstadt mit rund 2 Millionen Einwohnern bewarb sich unter dem Motto «Europe, shall we dance?» («Europa, sollen wir tanzen?»). Wien setzte dabei auf seine ESC-Erfahrung, seine Infrastruktur und seine vielen Hotelbetten. Das kleinere Innsbruck hatte hingegen versucht, mit dem Slogan «Together on Top» («Zusammen ganz oben») seine spektakuläre Lage inmitten einer Alpenkulisse ins Spiel zu bringen.

