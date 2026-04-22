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Eschenbach schliesst 1,1 Millionen Franken über dem Budget ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Eschenbach LU hat das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 102'000 Franken abgeschlossen. Damit übertraf das Ergebnis die Erwartungen um 1,1 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Sowohl Mehreinnahmen als auch tiefere Kosten hätten dazu geführt, wie die Gemeinde am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Am stärksten ins Gewicht fielen die Steuererträge, die 1,4 Millionen Franken mehr einbrachten, als budgetiert war. In den Bereichen Bildung sowie Gesundheit und Soziales gab es Minderausgaben von 150’000 respektive 340’000 Franken. Im Bereich Bau, Infrastruktur und Verkehr entstanden gemäss Mitteilung hingegen Mehrkosten von 100’000 Franken.

Aufgrund des positiven Ergebnisses reduzierte die Gemeinde die Entnahme aus dem Kieswerk von budgetierten 2,3 Millionen Franken auf 1,5 Millionen Franken. Der Jahresabschluss biete die Grundlage «für eine weiterhin stabile finanzielle Entwicklung», hiess es weiter.

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