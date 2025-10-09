ETH-Gutachten rät zu Fokus auf wichtige Bahn- und Strassenprojekte

Keystone-SDA

Der Bund muss bei Ausbauprojekten für Bahn und Nationalstrassen Prioritäten setzen. Ein Gutachten der ETH rät dazu, den Schwerpunkt bei grossen Schlüsselprojekten zu setzen. Kleinteilige Verbesserungen hingegen würden keinen wesentlichen strukturellen Mehrwert bringen.

(Keystone-SDA) Am Donnerstag wurde das Gutachten in Bern vorgestellt. Ergänzt werden sollen die grossen Projekte gemäss der im Auftrag des Bundesrats erstellten Analyse mit gezielten Ausbauten an kapazitätskritischen Stellen im Netz.

Dagegen würden mit kleinteiligen Ausbauten grundlegende Mängel und Kapazitätsengpässe noch über Jahrzehnte bestehen bleiben. Allerdings müssten mehrere Projekte für Strasse und Schiene, darunter auch Schlüsselvorhaben, auf die Zeit nach 2045 verschoben werden. Eine grosse Pendenz bleibe die Modernisierung der Ost-West-Bahnverbindung.

Erstellt wurde das Gutachten im Auftrag von Verkehrsminister Albert Rösti. Ein Auslöser war das Nein an der Urne zu Autobahn-Ausbauten. Ein zweiter war, dass für den schon beschlossenen Bahn-Ausbauschritt Milliarden-Mehrkosten erwartet werden.