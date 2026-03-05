EU-Aussenbeauftragte will für regelbasierte Ordnung kämpfen

Keystone-SDA

Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat am Donnerstag in Zürich die europäischen Länder dazu aufgerufen, sich für eine regelbasierte Weltordnung und das Völkerrecht starkzumachen. Andernfalls drohten ihrer Meinung nach noch mehr Krisen und Kriege.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die regelbasierte Ordnung erodiert zusehends», sagte die EU-Vizepräsidentin und Aussenbeauftragte Kaja Kallas in ihrer «Churchill Rede» an der Universität Zürich am Donnerstagabend. Diese Entwicklung führe zu mehr Krisen und Kriegen.

Europa hänge sehr an der alten regelbasierten Ordnung und müsse sich jetzt entscheiden, ob es diese Abwärtsspirale weiter zulassen oder ob es die gemeinsamen Werte und das Völkerrecht verteidigen wolle.