EU-Firmen beurteilen Aussichten in China pessimistisch wie noch nie

(Keystone-SDA) Europäische Unternehmen beurteilen ihre Wachstumschancen in China so schlecht wie noch nie. 23 Prozent der EU-Handelskammer in Peking befragten Unternehmen äusserten sich pessimistisch, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorging.

Fast ein Viertel der befragten Unternehmen waren zu ihren Wachstumsaussichten in den kommenden zwei Jahren negativ eingestellt, wie die Geschäftsklimaumfrage der EU-Handelskammer in Peking zeigte.

In der Vorjahresumfrage hatten sich nur neun Prozent pessimistisch geäussert. Die Zahl der Unternehmen, die ihre Wachstumsaussichten positiv einschätzten, sank dagegen von 55 Prozent im Vorjahr auf 32 Prozent und damit auf einen Tiefststand.

Das vergangene Jahr sei für die europäischen Unternehmen in der Volksrepublik von “wachsender Unsicherheit” geprägt gewesen, so die EU-Kammer. Das Vertrauen der Unternehmen sei zudem durch widersprüchliche Botschaften der chinesischen Regierung weiter geschwächt worden.