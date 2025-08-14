The Swiss voice in the world since 1935
EU-Kommission: Bald nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

Keystone-SDA

Die EU-Kommission hofft darauf, im September über das nächste Paket mit Strafmassnahmen gegen Russland abstimmen zu lassen. "Hoffentlich können wir es nächsten Monat verabschieden", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Details zum möglichen Inhalt des Pakets nannte sie nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aussenbeauftragte der Europäischen Union, Kaja Kallas, hatte jüngst nach einer Videokonferenz der EU-Aussenminister angekündigt, dass es ein 19. Paket geben werde. Die EU will es mit den Strafmassnahmen Russland schwieriger machen, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzusetzen.

Sanktionen werden in der EU einstimmig von den Mitgliedsstaaten beschlossen. In der Vergangenheit war es dabei durchaus zu internen Debatten gekommen, etwa weil Ungarn und die Slowakei Strafen gegen Moskau blockiert hatten. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist also noch offen.

