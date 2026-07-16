EU-Kommission unterstützt Bertrand Piccards Wasserstoff-Flugzeug

Keystone-SDA

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Der Schweizer Solarpionier Bertrand Piccard hat für sein neues Vorhaben die Unterstützung der Europäischen Kommission erhalten. Sein Projekt, mit einem Wasserstoff-Flugzeug den Globus zu umfliegen, steht nun unter der Schirmherrschaft der Brüsseler Behörde.

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(Keystone-SDA) Mit der Unterstützung von Climate Impulse anerkenne die Europäische Kommission, dass das Vorhaben einen Beitrag in den Bereichen Klima, Innovation und Souveränität leiste, schrieb Climate Impulse am Mittwoch in einem Communiqué. Die Schirmherrschaft hat einzig einen symbolischen Wert und ist nicht an finanzielle Mittel geknüpft.

Mit Wasserstoff werde ein strategischer Sektor unterstützt, der eine treibende Kraft für die Energiewende und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sein werde, liess sich Stéphane Séjourné, Vizepräsident der Europäischen Kommission, im Communiqué zitieren. «Das Flugzeug wird Europas Fahne auf unserem Weg zu einer CO2-freien Welt hochhalten.»

Mit Climate Impulse solle neue Hoffnung geweckt werden, indem was von einigen für unmöglich gehalten werde, möglich gemacht werde, liess sich Piccard zitieren. Der Schweizer leitet zusammen mit dem französischen Ingenieur für Verbundwerkstoffe Raphaël Dinelli das Projekt.

Climate Impulse will mit einem Wasserstoff-Flugzeug die Welt in einem Flug ohne Zwischenstopp und emissionsfrei umfliegen. Dafür soll sogenannter grüner Wasserstoff verwendet werden. Dieser wird mit erneuerbarer Energie hergestellt. Der Flug ist gemäss eigenen Angaben für 2030 geplant.

Piccard ist bekannt dafür, die Welt in der Luft zu umrunden. 1999 umrundete er mit Brian Jones ohne Zwischenhalt den Globus in einem Heissluftballon. Von März 2015 bis Juli 2016 umrundete er in mehreren Etappen zusammen mit André Borschberg die Welt mit einem Solarflugzeug.