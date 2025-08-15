Euro-Millions-Jackpot wieder nicht geknackt – 235 Millionen Franken
Bei der Euro-Millions-Ziehung hat am Freitag wieder niemand die richtige Zahlenkombination getippt. Die Gewinn-Nummern wären 13, 30, 35, 36 und 40 sowie die Sterne 2 und 6 gewesen. Nun warten 235 Millionen Franken im Jackpot.
(Keystone-SDA) Die nächste Ziehung findet am Dienstag statt, wie Swisslos weiter mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
