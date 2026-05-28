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Euroairport Basel-Mülhausen baut ersten Hotelkomplex beim Terminal

Keystone-SDA

Der Euroairport Basel-Mülhausen baut erstmals einen Hotelkomplex direkt beim Terminal. Es handelt sich um zwei Hotels unterschiedlicher Preisklassen mit insgesamt 140 Zimmern. Sie öffnen voraussichtlich Ende 2027, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Hospitality-Gruppe KER wird den Hotelkomplex betreiben. Er umfasst ein 2-Sterne-Hotel mit 80 Zimmern unter der Franchise «Ibis Budget» sowie einen 4-Sterne-Betrieb unter der Franchise «Tribe» mit 60 Zimmern.

Mit dem Projekt wolle der Euroairport gemeinsam mit KER auf ein «seit vielen Jahren bestehendes Bedürfnis nach einem Hotel direkt auf dem Flughafengelände» reagieren, heisst es im Communiqué. Die Unterkünfte sind für Passagiere, Airline-Crews und weitere Reisende bestimmt.

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