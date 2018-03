European Railway Award 2009 für Leuenberger

Dieser Inhalt wurde am 20. Januar 2009 19:03 publiziert 20. Januar 2009 - 19:03

Bundesrat Moritz Leuenberger hat in Brüssel den Europäischen Eisenbahnpreis erhalten. Der Verkehrsminister erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz für eine nachhaltige Verkehrspolitik.

EU-Verkehrskommissar Antonio Tajani würdigte namentlich die Verlagerung des Transit-Güterverkehrs auf die Schiene als wegweisend für Europa. Zudem hob er die Rolle von Moritz Leuenberger bei der Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) hervor.



Leuenberger selber widmete in seiner Rede die Auszeichnung den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Denn diese hätten mit der Annahme der Alpenschutz-Initiative den Grundstein für die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene gelegt - und danach an der Urne mehrfach bestätigt.



Der Alpeninitiative wird Leuenberger denn auch das Preisgeld in der Höhe von 5000 Euro stiften.



Der European Railway Award wird jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die wichtige Beiträge für die politische und technische Weiterentwicklung des europäischen Bahnverkehrs geleistet haben.



Neben Leuenberger wurde auch der Schwede Bengt Sterner ausgezeichnet. Er erhielt den Technical Award für die Erfindung des Electronic Train Control Systems (ETCS), das unter anderem auf der Neubaustrecke der SBB zwischen Mattstetten und Rothrist in Betrieb ist.

Links

Neuer Inhalt Horizontal Line