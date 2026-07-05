Eveline Salzmann (SVP) ist neue Thuner Stadtpräsidentin

Keystone-SDA

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Eveline Salzmann (SVP) ist zur ersten Thuner Stadtpräsidentin gewählt worden. Sie setzte sich in einer Kampfwahl gegen Andrea de Meuron (Grüne) durch, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Salzmann setzte sich im zweiten Wahlgang mit 6304 Stimmen durch. De Meuron brachte es auf 5490 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,7 Prozent.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Raphael Lanz (SVP) im März in den Berner Regierungsrat gewählt worden ist. Lanz war seit 2011 Stapi, zuvor war das Amt vier Jahrzehnte lang in SP-Händen.

Eveline Salzmann sitzt seit Anfang 2023 im Gemeinderat. Die ehemalige Gerichtspräsidentin steht der Abteilung Sicherheit und Soziales vor. Die bürgerlichen Parteien SVP, Mitte und FDP hatten sie gemeinsam für die Stadtpräsidiumswahl nominiert. Salzmann wurde im Frühling auch in den bernischen Grossen Rat gewählt.

Im ersten Wahlgang vom 14. Juni hatte keine Kandidatin das absolute Mehr erreicht. Die SVP-Kandidatin Salzmann lag damals mit 7446 Stimmen deutlich vor de Meuron (Grüne) mit 4507 und Katharina Ali-Oesch (SP) mit 4359 Stimmen. Die SP-Kandidatin nahm sich darauf aus dem Rennen und sagte de Meuron ihre Unterstützung für die Stichwahl zu.