Eveline Salzmann will Thuner Stadtpräsidentin werden

Keystone-SDA

Die Thuner SVP-Gemeinderätin Eveline Salzmann will neue Stadtpräsidentin werden. Sie wurde am Samstag als gemeinsame Kandidatin der bürgerlichen Parteien SVP, Mitte und FDP nominiert, wie die SVP auf Facebook mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Wahlen finden im November 2026 statt. Geregelt wird dannzumal die Nachfolge von Raphael Lanz (SVP). Dieser hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass er nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. Lanz kandidiert im März 2026 für den Berner Regierungsrat.

Die 51-jährige Eveline Salzmann wäre die erste Frau an der Spitze der Thuner Stadtregierung. Die ehemalige Gerichtspräsidentin sitzt seit Anfang 2023 im Gemeinderat; sie steht der Abteilung Sicherheit und Soziales vor.