EVP muss in Zürich zittern

Keystone-SDA

Die EVP könnte aus dem Stadtzürcher Gemeinderat fliegen. In ihrem besten Wahlkreis liegt sie knapp unter der nötigen 5-Prozent-Marke. Die Mitte schaffte den Einzug wieder.

(Keystone-SDA) In Schwamendingen reichte es gemäss den offiziellen Zahlen für die EVP nur für 4,95 Prozent. Vor vier Jahren holte die Partei dort noch 7,5 Prozent der Stimmen. Auch im Kreis 11 liegt die christliche Partei mit 2,6 Prozent deutlich hinter dem Resultat von 2022.

Noch fehlen die Zahlen aus vier Wahlkreisen. In diesen schnitt die EVP aber bisher immer schlechter ab als in den Kreisen 11 und 12. Im Parlament ist sie mit drei Sitzen vertreten.

Die zweitkleinste Partei im Rat, die Mitte, kam in den Kreisen 11 und 12 sowie 7 und 8 auf über fünf Prozent und ist sicher wieder vertreten. Sicher im Parlament sind auch SP, Grüne, FDP, SVP, GLP und AL.