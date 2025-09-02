EWL senkt die Gaspreise per 1. Oktober leicht
EWL Energie Wasser Luzern (EWL) passt per 1. Oktober die Gaspreise an. Die Kundschaft profitiere von tieferen Energiekosten, während Netzkosten und eine Abgabe zur Versorgungssicherheit leicht steigen, teilte der Energieversorger am Dienstag mit.
(Keystone-SDA) Die Preise für «Mixgas» sinken um 0,2 Rappen pro Kilowattstunde, jene für «Basisgas» um 0,1 Rappen. Für ein Einfamilienhaus mit 20’000 Kilowattstunden Jahresverbrauch bedeute dies eine Entlastung von rund 20 bis 40 Franken.
Gleichzeitig erhöhen sich die Netzkosten um 0,1 Rappen pro Kilowattstunde. Hinzu komme die vom Bund vorgeschriebene Abgabe «Versorgungssicherheit Winter 2025/2026» von ebenfalls 0,1 Rappen pro Kilowattstunde.
Dank der «vorausschauenden Beschaffungsstrategie» der EWL und gesunkener Energiepreisen können die zusätzlichen Belastungen weitgehend ausgeglichen werden, teilte der Energieversorger weiter mit.
Der Gaspreis setzt sich zusammen aus den Beschaffungskosten, den Kosten für den Transport und der Nutzung von Gasnetzen und verschiedenen Abgaben.