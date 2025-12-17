EWZ testet dynamische Stromtarife für Elektroautos

Keystone-SDA

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) testet ab Frühling 2026 flexible Stromtarife. Ziel ist es, herauszufinden, ob private Elektroautofahrerinnen und -fahrer ihr Ladeverhalten ändern, wenn der Preis je nach Netzbelastung unterschiedlich ist.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stadtrat bewilligte den Pilotversuch, wie er am Mittwoch mitteilte.

Mit der nationalen Gesetzesrevision gelten ab 2026 neue Vorgaben für flexible, sogenannte dynamische Stromtarife. Diese Tarife orientierten sich künftig nicht mehr an Hoch- und Niedertarif, sondern an der erwarteten Auslastung des Stromnetzes. Dies ermögliche einen effizienten Betrieb des Netzes und sei wirtschaftlicher und ressourcenschonender, heiss es weiter.

Bei positiven Ergebnissen des Pilotversuchs soll spätestens ab 2028 ein regulärer dynamischer Netznutzungstarif eingeführt werden. Diesen muss dann der Gemeinderat noch genehmigen.