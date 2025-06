Ex-Bundesrätin Amherd erhält zum Abschied ein Tennis-Weekend

Keystone-SDA

Die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd hat von ihrer Mitte-Partei zum Abschied ein verlängertes Tennis-Wochenende im Südtirol geschenkt bekommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Tennissielen sei sicher eines der Dinge, die in Amherds Leben in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen sei, sagte der abtretende Mitte-Präsident Gerhard Pfister am Samstag vor den Delegierten in Bern. Das Hotel in «der wunderschönen Landschaft des Südtirols» verfüge dazu über zwei hauseigene perfekte Sand-Tennisplätze.

Für Ruhe und Erholung biete das Hotel ausserdem einen ausgedehnten Spa- und Wellnessbereich. Er wisse zwar nicht, ob Amherd dort dann auch den italienischen Tennisprofi Jannik Sinner antreffen werde, der aus dieser Region stammt. «Aber mit oder ohne Nummer eins im Welttennis […] wünsche ich dir einen ganz schönen Aufenthalt», sagte Pfister.