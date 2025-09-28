The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Ex-EVP-Präsidentin Schnegg in den Lysser Gemeinderat gewählt

Keystone-SDA

Im Gemeinderat von Lyss bleibt fast alles beim Alten. Die vier bisherigen Gemeinderäte, die erneut antraten, schafften die Wiederwahl.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der fünfte Sitz geht an die frühere EVP-Kantonalpräsidentin Christine Schnegg. Sie trat auf der Liste von EVP, GLP und Mitte an. Den Sitz hatte bisher ein Mitte-Mann inne, der nicht mehr antrat.

Gemeindepräsident Stefan Nobs (FDP) schaffte mit 2972 Stimmen das Spitzenresultat. Auf den nächsten Plätzen folgen Kathrin Hayoz (FDP/2266), Patrick Häni (SVP/1820), Stefan Bütikofer (SP/1360) und Christine Schnegg (Zäme für Lyss/874).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft