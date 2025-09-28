Ex-EVP-Präsidentin Schnegg in den Lysser Gemeinderat gewählt
Im Gemeinderat von Lyss bleibt fast alles beim Alten. Die vier bisherigen Gemeinderäte, die erneut antraten, schafften die Wiederwahl.
(Keystone-SDA) Der fünfte Sitz geht an die frühere EVP-Kantonalpräsidentin Christine Schnegg. Sie trat auf der Liste von EVP, GLP und Mitte an. Den Sitz hatte bisher ein Mitte-Mann inne, der nicht mehr antrat.
Gemeindepräsident Stefan Nobs (FDP) schaffte mit 2972 Stimmen das Spitzenresultat. Auf den nächsten Plätzen folgen Kathrin Hayoz (FDP/2266), Patrick Häni (SVP/1820), Stefan Bütikofer (SP/1360) und Christine Schnegg (Zäme für Lyss/874).