Ex-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

Keystone-SDA

Der ehemalige Spitzenfussballer Kay Voser ist in Bülach ZH wegen massiver Drohungen angeklagt. Er soll unter anderem Bundesrat Albert Rösti mit dem Tod bedroht haben. Voser hat eine psychische Erkrankung und soll therapiert werden.

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(Keystone-SDA) Die Anklage listet diverse Instagram-Videos auf, in denen Voser auf Englisch wirre Drohungen ausstiess und andere dazu aufforderte, gewisse Personen zu jagen und töten. Dabei wetterte er auch gegen die SVP und bezeichnete diverse Personen als «Nazis».

Bei den Aufnahmen sei er schwer krank gewesen, sagte er vor Gericht. «Leider habe ich diese Beiträge veröffentlicht». Der Ex-Profi und Fernseh-Fussballexperte machte seine psychische Erkrankung vor einigen Jahren öffentlich. Wegen der Drohungen sass der 39-Jährige im Herbst 2024 fast vier Monate in Untersuchungshaft.

Er ist unter anderem wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen angeklagt. Die Staatsaanwaltschaft fordert keine Strafe – wegen Vosers Schuldunfähigkeit. Das Gericht soll eine ambulante Massnahme aussprechen.