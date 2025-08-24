Ex Miss Schweiz Lauriane Sallin will zurück ins Model-Business

Keystone-SDA

Ex-Miss Schweiz Lauriane Sallin will wieder modeln. Nach ruhigen Jahren auf einer abgeschiedenen griechischen Insel ist die 32-Jährige in die Nähe von Athen gezogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie möchte dort wieder ins Model-Business zurückkehren. Die Miss Schweiz von 2015 sagte zum Newsportal blick.ch: «Auch wenn sich mein Körper über die Zeit verändert hat, finde ich das nichts Schlechtes. Zu sehen, dass man älter geworden ist, empfinde ich als etwas Schönes. Das zeigt Erfahrung.»

Einen ersten Anlauf vor der Kamera hat Sallin mit der Fotografin Marie Pichonnaz gemacht. Diese lichtete die ehemalige Miss Schweiz sowohl in der Natur in der Schweiz als auch in Griechenland ab. «Als ich jünger war, musste man als Model einer Norm folgen, der ich nicht folgen wollte. Jetzt ist es der perfekte Moment, diese Normen zu hinterfragen und zu brechen.», sagte Sallin.

Sallins Ehemann ist Grieche. Doch es sei ihr wichtig, ihren beiden Kindern den Bezug zur Schweiz zu vermitteln, so die Freiburgerin. Wenn sie in die Schweiz reisen, sagten die Kinder immer: «Wir gehen nach Hause. Und dasselbe sagen sie auch bei der Rückreise.»