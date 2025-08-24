The Swiss voice in the world since 1935
Ex Miss Schweiz Lauriane Sallin will zurück ins Model-Business

Keystone-SDA

Ex-Miss Schweiz Lauriane Sallin will wieder modeln. Nach ruhigen Jahren auf einer abgeschiedenen griechischen Insel ist die 32-Jährige in die Nähe von Athen gezogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie möchte dort wieder ins Model-Business zurückkehren. Die Miss Schweiz von 2015 sagte zum Newsportal blick.ch: «Auch wenn sich mein Körper über die Zeit verändert hat, finde ich das nichts Schlechtes. Zu sehen, dass man älter geworden ist, empfinde ich als etwas Schönes. Das zeigt Erfahrung.»

Einen ersten Anlauf vor der Kamera hat Sallin mit der Fotografin Marie Pichonnaz gemacht. Diese lichtete die ehemalige Miss Schweiz sowohl in der Natur in der Schweiz als auch in Griechenland ab. «Als ich jünger war, musste man als Model einer Norm folgen, der ich nicht folgen wollte. Jetzt ist es der perfekte Moment, diese Normen zu hinterfragen und zu brechen.», sagte Sallin.

Sallins Ehemann ist Grieche. Doch es sei ihr wichtig, ihren beiden Kindern den Bezug zur Schweiz zu vermitteln, so die Freiburgerin. Wenn sie in die Schweiz reisen, sagten die Kinder immer: «Wir gehen nach Hause. Und dasselbe sagen sie auch bei der Rückreise.»

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
