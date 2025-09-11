The Swiss voice in the world since 1935
Ex-NBA-Star Jason Collins an Hirntumor erkrankt

Keystone-SDA

Der amerikanische Ex-Basketball-Spieler Jason Collins, der 2013 als erster Profi der vier grossen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, muss sich einer Behandlung wegen eines Gehirntumors unterziehen. Das teilte die NBA im Auftrag der Familie mit.

(Keystone-SDA) «Jason und seine Familie freuen sich über Ihre Unterstützung und Ihre Gebete und bitten höflich, die Privatsphäre zu respektieren, da sie sich ganz auf Jasons Gesundheit und Wohlergehen konzentrieren», heisst es auch noch in der Erklärung. Der 46-Jährige Ex-Profi ist für die NBA als Botschafter im Einsatz.

Collins spielte in der nordamerikanischen Profiliga für die New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington und Brooklyn. Er hatte seine Karriere 2014 beendet.

