Ex-Präsident der SVP Stadt Luzern wegen Veruntreuung vor Gericht

Dieter Haller soll als damaliger Präsident der SVP Stadt Luzern 25'000 Franken aus der Parteikasse genommen haben. Am Mittwochnachmittag hat am Bezirksgericht Luzern die Verhandlung wegen Veruntreuung begonnen.

(Keystone-SDA) Haller hatte Einspruch gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft erhoben. Sie verhängte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 130 Franken. Die Probezeit sollte zwei Jahre betragen. Zusätzlich sprach sie eine Busse von 2600 Franken. Auch die Verfahrenskosten von 560 Franken sollte Haller übernehmen.

In Anwesenheit des Beschuldigten eröffnete die zuständige Einzelrichterin die Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft erschien dazu nicht. Als Zeuge wird der Kassier der SVP Stadt Luzern, der die betreffende Zahlung entdeckt hatte, befragt.

Haller soll den Betrag im Juli 2023 auf sein Privatkonto überwiesen haben. Von dort verschob er es weiter auf sein Geschäftskonto und beglich damit eine überfällige Rechnung der Suva über 24’783,60 Franken. Sieben Tage später überwies er den Betrag zurück.