Explosion fordert mehrere Todesopfer in Crans-Montana

Keystone-SDA

Eine Explosion in einer Bar in Crans-Montana VS hat in der Silvesternacht mehrere Tote und Verletzte gefordert. Die Kantonspolizei Wallis bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Explosion habe sich gegen 1.30 Uhr in einer Bar im Zentrum des Ferienortes ereignet, sagte Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, am Donnerstagmorgen zu Keystone-SDA. Zunächst haben «Blick» und das Lokalradio «RhoneFM» über die Explosion berichtet.

Es habe «mehrere Verletzte und Tote» gegeben, fügte der Sprecher hinzu. Mehr als hundert Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf. Die Ursache sei noch unbekannt.

Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei die Situation unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher.

Für Familienmitglieder und Angehörige der Opfer wurde eine Helpline unter der Telefonnummer «084 811 21 17» in Betrieb genommen.