Explosion in griechischer Fabrik – mindestens vier Tote

Keystone-SDA

Eine schwere Explosion hat in den frühen Morgenstunden einen Grossbrand in einem Lebensmittelwerk in der mittelgriechischen Stadt Trikala ausgelöst und mindestens vier Menschenleben gefordert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie der Nachrichtensender Skai berichtete, kamen vier Mitarbeiterinnen der Fabrik ums Leben; eine weitere Frau werde noch vermisst und in den Trümmern gesucht. Nach Angaben des griechischen Gesundheitsministers Adonis Georgiadis wurden zudem sechs Menschen verletzt. Das betroffene Unternehmen Violanta zählt zu den grössten Süsswarenherstellern Griechenlands.

Unglück während der Nachtschicht

Nach Informationen des griechischen Rundfunks ERTNews ereignete sich das Unglück während der Nachtschicht zum Montag. Dabei stürzten das Dach sowie eine Aussenwand des Gebäudes ein. Die Explosion war Berichten zufolge noch in der rund sechs Kilometer entfernten Stadt Trikala zu hören. Örtliche Medien meldeten unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass möglicherweise Gasflaschen im Keller aus bislang ungeklärten Gründen explodiert seien.

Die Ursache des Unglücks soll nach Abschluss der Löscharbeiten untersucht werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

